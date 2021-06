Samsung SmartThings è un’applicazione sviluppata dal colosso sudcoreano che consente di gestire rapidamente e in maniera semplice tutti i dispositivi smart (TV, forni, condizionatori e così via) di Samsung presenti nella propria casa. Ebbene, da oggi è in rilascio un aggiornamento che, un po’ a sorpresa, introduce un’interfaccia del tutto rinnovata.

Samsung SmartThings si aggiorna con un’interfaccia del tutto rinnovata

Al fine di rendere più semplice la gestione dei dispositivi connessi, l’app Samsung SmartThings si doterà di cinque schede, vale a dire Preferiti, Dispositivi, Vita, Automazioni e Menu, ognuna delle quali migliorerà l’esperienza degli utenti. Nel dettaglio, nella scheda Preferiti saranno presenti, per un più rapido accesso, i dispositivi, le scene e i servizi più usati; la scheda Dispositivi raccoglierà tutti i prodotti, come TV, lavatrici, condizionatori, lampadine, compatibili con il sistema; nella scheda Vita gli utenti potranno scoprire i nuovi servizi SmartThings; la scheda Automazioni è, invece, utile a gestire le condizioni affinchè si attivi una determinata azione del dispositivo connesso (ad esempio, una lampadina che si accende non appena si varca la soglia di casa). La scheda Menu è dove si trovano le notifiche, la cronologia e le varie impostazioni.

L’aggiornamento che rinnoverà l’interfaccia dell’app Samsung SmartThings è in fase di roll out su piattaforma Android, per cui – come da avviso presente all’interno della stessa applicazione – basterà attendere ancora poco perché la nuova versione di Samsung SmartThings sia disponibile anche per voi.