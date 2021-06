OnePlus ha in serbo alcune interessanti novità che potrebbe svelare a breve: una nuova serie di Smart TV, la OnePlus TV U1S, e un nuovo misterioso smartphone che per la prima volta non sarà alimentato da una piattaforma Qualcomm, bensì da un chipset MediaTek.

Mentre i dettagli su questo nuovo smartphone ancora scarseggiano, la serie OnePlus TV U1S sarebbe prossima al lancio in India e alcuni informatori ne hanno già rivelato numerose informazioni, compreso il prezzo di commercializzazione.

Cosa sappiamo di OnePlus TV U1S

Anzitutto, questa nuova serie di televisori smart conterà tre diversi modelli: uno da 50 pollici, che avrà un prezzo di 3x,xxx, probabilmente di ₹ 36.999 (ovvero circa 415 euro al cambio); uno da 55 pollici, che avrà un prezzo di 4x,xxx, probabilmente di ₹ 42.999 (circa 480 euro al cambio); e il modello di fascia alta da 65 pollici, che dovrebbe avere un prezzo di 5x,xxx che si suppone sia ₹ 59.999 (quindi, circa 675 euro al cambio).

Stando a quanto trapelato in Rete finora, l’intera serie OnePlus TV U1S sarà dotata di un display DLED 4K con 1,07 miliardi di colori, gamma di colori DCI-P3 al 93%, precisione del colore ΔE<2 e luminosità di picco di 300 nit. I televisori supporteranno anche una modalità a luce blu ridotta, frequenza di aggiornamento di 60 Hz, MEMC, HDR10+, HLG e avranno un rapporto schermo-corpo di circa il 95%.

I televisori OnePlus TV U1S, inoltre, saranno alimentati da una piattaforma MediaTek abbinata a 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione interna da dedicare all’installazione delle applicazioni preferite. La smart TV eseguirà, infatti, Android TV 10 con il servizio di aggregazione dei contenuti OxygenPlay e supporterà tutte le principali piattaforme di streaming, Chromecast e assistenti vocali (Google Assistant e Amazon Alexa).

Infine, OnePlus TV U1S sarà dotato di altoparlanti da 30 W con supporto per Dolby Atmos. Al momento, tuttavia, OnePlus non ha ancora comunicato una data di lancio della nuova serie di televisori Smart.

Un nuovo OnePlus Nord?

Tornando al nuovo misterioso smartphone OnePlus, secondo il leaker @DigitalChatStation l’azienda starebbe lavorando a un dispositivo alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1200.

Oltre ciò, l’informatore ha riferito che OnePlus avrebbe già un prototipo funzionante di questo nuovo smartphone, che sarebbe tra l’altro dotato di un display piatto perforato con selfie-camera posizionata nell’angolo superiore sinistro, proprio come OnePlus 9. Il dispositivo dovrebbe poi essere dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP ed eseguirà OxygenOS, per cui potrebbe essere commercializzato in tutto il mondo.

Secondo il leaker, si tratta di un nuovo smartphone di fascia media. Che si tratti di un nuovo smartphone della serie Nord? Oppure OnePlus sta lavorando a una nuova serie di smartphone dai prezzi più accessibili? Non ci resta che attendere per scoprire quali sono i piani dell’azienda!