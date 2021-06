Dopo l’arrivo della Open Beta 4 per la famiglia OnePlus 7 e OnePlus 7T, in queste ore l’azienda lancia la Open Beta 5 per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro.

Novità aggiornamento OxygenOS Beta 5 per OnePlus 7/7T

Oltre all’arrivo della patch di sicurezza di maggio 2021, l’ultimo aggiornamento open beta di OxygenOS basata su Android 11 introduce anche alcune migliorie di sistema. Ecco il changelog completo con tutte le informazioni sull’update:

Sistema miglioramento della funzione di luminosità automatica ottimizzazione del touch del display durante l’esecuzione di videogiochi correzione del colore della barra di stato di Android con il tema scuro attivo miglioramento della stabilità generale del sistema e correzione di bug conosciuti introduzione di banner di allerta per l’accesso a sensori quali microfono, posizione, eccetera

Meteo miglioramento della stabilità e correzione di bug noti



Come aggiornare OnePlus 7/7T

L’aggiornamento alla Open Beta 5 di OxygenOS per la famiglia OnePlus 7 e OnePlus 7T è come sempre in fase di rilascio a scaglioni, tramite OTA. Nel caso in cui non voleste attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento, è possibile installare manualmente le immagini di sistema scaricandole dai link sottostanti:

