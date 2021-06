Di tanto in tanto il team di Google decide di chiudere un servizio o abbandonare un’applicazione tra le tante soluzioni offerte dal colosso di Mountain View e l’ultima della serie è l’app Measure.

Lanciata nel 2016 come applicazione esclusiva del Project Tango, nel 2018 ha acquistato una sorta di vita autonoma, richiedendo per funzionare dispositivi che venissero supportati da Google ARCore.

Ricordiamo che stiamo parlando di un’app studiata per misurare gli oggetti attraverso la fotocamera del device su cui è installata e che lo scorso anno ha ricevuto un altro importante aggiornamento, a conferma del fatto che il team di sviluppatori dedicato a tale progetto, seppur con lentezza, stava proseguendo i propri lavori.

Google abbandona l’app Measure

Ebbene, a quanto pare Google ha deciso che è arrivato il momento di abbandonare anche questa applicazione, che non sarà più supportata né riceverà ulteriori update ma gli utenti che l’hanno già installata potranno continuare a usarla sui dispositivi compatibili.

Ecco un breve video dimostrativo delle potenzialità dell’app Measure di Google:

Al momento non vi sono informazioni sulle ragioni che hanno spinto il colosso di Mountain View a prendere la decisione di abbandonare questa applicazione ma tra di esse potrebbero rientrare anche i problemi di funzionamento lamentati da tanti utenti (sia in termini di precisione che di stabilità).

Se non avete fatto in tempo a scaricarla dal Google Play Store, potete sfruttare APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata all’ultima versione disponibile di Measure), consapevoli del fatto, tuttavia, che gli eventuali bug presenti non verranno mai risolti dal team di sviluppatori di Google.

Il sito Killed by Google, che raccoglie tutti i servizi e le app che nel corso degli anni sono stati “uccisi” dal colosso di Mountain View, può fare spazio ad un nuovo membro.

