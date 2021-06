L’andamento della disponibilità di Google Pixel 4a 5G sembra indicare che Google sarebbe pronto a dichiarare la fine del medio gamma del 2020 munito di connettività 5G. La notizia, rilanciata dai colleghi di Phonearena, prende in considerazione l’indisponibilità all’acquisto dello smartphone in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma considera anche lo stock residuo su Amazon, Best Buy, B&H Photo and Video e altri grandi distributori – quest’ultimo indica senza mezzi termini che lo smartphone è “terminato“.

Google Pixel 4a 5G è arrivato al capolinea?

Sebbene lo smartphone sia ancora disponibile su Google Store negli USA, tutti gli operatori telefonici (ad eccezione di Verizon) non hanno più disponibile il modello Google Pixel 4a 5G. È possibile che la mancata disponibilità del dispositivo sia un problema passeggero e non sia sintomo invece della decisione di Google di mandarlo fuori produzione, ma l’atteso arrivo del modello Google Pixel 5a per fine luglio/inizio agosto potrebbe spingerci a pensare che in realtà la sua fine sia già segnata.

Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire se i problemi di disponibilità di oggi siano l’inizio della fine per Google Pixel 4a 5G.

