Dolphin Emulator è uno dei migliori emulatori per eseguire giochi Nintendo GameCube e Nintendo Wii su PC Windows, su smartphone e tablet Android e su macOS. Grazie a un recente aggiornamento, questo emulatore può finalmente essere eseguito in modo nativo sui dispositivi Apple alimentati dalla piattaforma M1 proprietaria di casa Cupertino, nonché migliora il supporto per quegli smartphone e tablet Android che montano una GPU Mali.

Le novità dell’ultimo aggiornamento di Dolphin Emulator

L’ultimo aggiornamento di Dolphin Emulator ha aggiunto il supporto nativo per il chipset M1 di Apple, utilizzando il core di emulazione AArch64 JIT del progetto per Android e Windows su ARM. Il supporto ARM non è poi così completo come su x86 a 64 bit, ma Dolphin garantisce già delle ottime prestazioni per la maggior parte dei giochi.

Gli sviluppatori hanno anche lavorato alla correzione di una serie di bug e problemi di prestazioni del core di emulazione ARM, come arresti anomali e problemi grafici in Paper Mario: The Thousand Year Door, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Sonic Colors, Sonic Unleashed e altri titoli. Dolphin Emulator ha anche corretto i bug con gli shader sulle GPU Mali, che hanno interessato diversi giochi in esecuzione su smartphone e tablet Android.

Infine, un’altra importante novità dell’aggiornamento riguarda la correzione di alcuni problemi relativi ai controller su Android: le impostazioni stabilite vengono adesso salvate correttamente e grazie all’implementazione di pulsanti touch più trasparenti è ora più semplice e gradevole giocare senza un controller fisico.