730 Online Servizi Associati è un’applicazione italiana sviluppata a Rivoli (TO) che offre la possibilità di gestire il 730 in mobilità in maniera veloce, semplice e sicura e in completa autonomia.

L’app permette di inviare i documenti che verranno elaborati dallo staff dello studio per produrre il modello 730, il quale verrà restituito per la conferma prima dell’invio al fisco.

Scorrendo da sinistra verso destra è possibile scoprire il menu laterale con tutti i collegamenti e tramite una pressione prolungata su un qualsiasi oggetto dell’interfaccia apparirà una finestra di aiuto per facilitare la comprensione dei vari strumenti.

In ogni caso è presente la sezione con la chat che permette di ottenere assistenza diretta in tempo reale dallo staff con esperienza trentennale.

Una volta concluso il caricamento dei documenti l’utente verrà indirizzato alla sezione per effettuare il pagamento in sicurezza con Paypal o carte.

Quando il modello 730 sarà stato elaborato basterà confermarlo tramite firma digitale avanzata utilizzando lo smartphone, dopodiché verrà inviato all’Agenzia delle Entrate a cura dello staff.

L’app 730 Online Servizi Associati è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il video con le istruzioni d’uso e il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.