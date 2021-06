La prossima generazione di smartphone pieghevoli di casa Samsung, che dovrebbe essere composta da Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3 ed essere presentata il mese prossimo, potrebbe essere commercializzata a prezzi decisamente più interessanti.

Tagli di prezzo importanti per Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3

Sappiamo tutti qual è il principale difetto degli smartphone pieghevoli lanciati finora, che affligge anche Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Z Flip 5G. Questo tipo di tecnologia ha costi elevati, e il produttore è “costretto” a proporre prezzi decisamente importanti: basti pensare che i prezzi di listino al lancio dei due modelli appena citati sono stati di rispettivamente 2049 euro e 1599 euro.

In base a quanto riportato in esclusiva da Sammobile, fonte solitamente ben informata sul mondo Samsung, i due prossimi modelli pieghevoli dovrebbero arrivare sul mercato a cifre più basse. Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3 potrebbero infatti costare il 20% in meno rispetto ai rispettivi predecessori: di conseguenza parliamo di cifre che potrebbero scendere anche di 400 euro.

Rendere più convenienti gli smartphone pieghevoli è l’unico modo per convincere sempre più utenti all’acquisto: cifre vicine ai 2000 euro tendono piuttosto prevedibilmente a scoraggiare tantissime persone che sarebbero anche disposte a passare a un device di questo tipo. Certo, con gli smartphone di fascia alta comunque piazzati a soglie vicine ai 1000 euro non ci si può aspettare miracoli, ma un taglio del 20% inizia a farsi interessante.

Appuntamento al mese di luglio dunque, quando probabilmente conosceremo ufficialmente Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3 e i loro prezzi ufficiali.

in copertina Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy Z Fold2 5G