L’ultimo membro della famiglia REDMAGIC 6, ovvero REDMAGIC 6R, potrà essere acquistato a partire dal prossimo 24 giugno sul sito ufficiale del marchio al prezzo di 499 euro.

Lo ha appena comunicato l’azienda attraverso un comunicato stampa: il più recente smartphone da gaming, che si distingue dai suoi fratelli maggiori per il design un po’ più sobrio e molto più vicino a quello di un comune smartphone di fascia medio-alta, sarà presto disponibile per il mercato globale.

Caratteristiche di REDMAGIC 6R

Volendo riassumere le caratteristiche principali di REDMAGIC 6R, ricordiamo che lo smartphone è dotato di un ampio schermo ALOMED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz che può adattarsi automaticamente oscillando tra i 30 Hz, i 60 Hz, i 90 Hz, i 120 Hz e i 144 Hz a seconda dell’attività svolta e del contenuto mostrato.

Lo smartphone è poi alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 ed è disponibile in due varianti: una con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, l’altra con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Non mancano tutte quelle features pensate per il gaming e per i gamers, tra cui la Game Space, un’area che permette di personalizzare la propria esperienza di gioco, e i pulsanti trigger.

REDMAGIC 6R sarà disponibile a partire dal 24 giugno al prezzo di 499 euro per la versione 8 GB + 128 GB, e al prezzo di 599 euro per la versione 12 GB + 256 GB.