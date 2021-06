OnePlus ha annunciato oggi una partnership triennale con gli International Photography Awards (IPA). Come parte del sodalizio, OnePlus 9 sarà lo “Smartphone ufficiale di IPA 2021” e sponsorizzerà il concorso fotografico annuale.

In virtù dell’accordo l’azienda sponsorizzerà il principale premio professionale dell’IPA “Fotografo dell’anno” e il premio non professionale “Scoperta dell’anno”, che consistono rispettivamente in 10.000 e 5.000 dollari.

OnePlus e IPA sono entusiasti della partnership triennale

Commentando la nuova partnership, Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha dichiarato che l’azienda è onorata di far parte di questo prestigioso evento, oltre che impaziente di lavorare a stretto contatto con IPA per invitare gli utenti a sperimentare nuovi modi per catturare il mondo che li circonda utilizzando la fotografia mobile.

Hossein Farmani, fondatore di IPA e Farmani Group, ha affermato che gli International Photography Awards si sono dedicati alla scoperta e alla promozione dell’eccellenza nella fotografia e sono lieti di annunciare la partnership con OnePlus, un’azienda che continua a spingere i confini nel progresso tecnologico, accogliendoli come Smartphone ufficiale di IPA.

OnePlus sta preparando la sua prossima conferenza di lancio virtuale “OnePlus Summer Launch” programmata per il 10 giugno in cui annuncerà la nuova serie OnePlus TV insieme allo smartphone OnePlus Nord CE 5G.

