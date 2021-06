OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro si aggiornano a OxygenOS 11.2.7.7 e accolgono qualche interessante novità: l’update risulta particolarmente interessante per i possessori del modello più costoso, che fino a questo momento ha sofferto di una mancanza (apparentemente) inspiegabile fin da lancio.

Novità OxygenOS 11.2.7.7 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro iniziano a ricevere OxygenOS 11.2.7.7 a partire dall’India, anche se il rollout dovrebbe raggiungere l’Europa già nelle prossime ore. Le novità non sono particolarmente numerose, ma una in particolare attira senza dubbio l’attenzione: con la nuova versione di OxygenOS, OnePlus 9 Pro accoglie un toggle per l’attivazione manuale della registrazione dei video in HDR (lo potete trovare in alto nelle impostazioni fotografiche, alla voce “Dynamic Video”). La funzione era invece già disponibile su OnePlus 9.

Su OnePlus 9 Pro non mancava in realtà l’HDR, ma solo la funzione per l’attivazione manuale da parte dell’utente: il flagship della casa cinese può infatti contare sulla tecnologia DOL-HDR, che al contrario del “fratello” minore gli consente di sfruttare l’High Dynamic Range in modo automatico nella registrazione dei video.

Ecco le altre novità portate da OxygenOS 11.2.7.7:

ridotti i consumi energetici in determinate circostante

risolti problemi noti e migliorata la stabilità

migliorate le riprese e le registrazioni dei video

Come aggiornare OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

L’aggiornamento a OxygenOS 11.2.7.7 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro è in distribuzione e dovrebbe raggiungere il vostro smartphone via OTA nel giro di qualche ora: per verificare potete recarvi nelle impostazioni di sistema (“Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“). In alternativa potete affidarvi a Oxygen Updater o scaricare manualmente il firmware dal sito OnePlus non appena sarà pubblicato.

