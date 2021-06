Arrivato sul mercato poco più di due mesi fa, insieme a numerose altre varianti, Redmi Note 10 Pro è il fiore all’occhiello della serie, pur non essendo provvisto di connettività 5G, ancora superflua per molti. Rispetto ai “fratelli” più economici offre delle finiture maggiormente curate, un peso contenuto e soprattutto un pannello AMOLED con refresh a 120 Hz, soluzione destinata a modelli più costosi fino a qualche mese fa.

Grazie ad alcune soluzioni intelligenti, come il lettore di impronte sul tasto di accensione, preferito a uno sotto allo schermo che, visto il prezzo, avrebbe potuto essere di bassa qualità, gli speaker stereo, il motore di vibrazione decisamente migliore rispetto al modello base. La fotocamera inoltre, pur non essendo perfetta, offre delle buone foto grazie al sensore da 108 megapixel, soprattutto quando la luce è perfetta.

Altro pezzo forte è l’autonomia, grazie alla batteria da 5.060 mAh, a cui si accompagna una ricarica rapida a 33 watt che consente di riempire la batteria in circa 90 minuti, davvero niente male. Uno smartphone perfetto dunque per chi vuole qualità senza spendere troppo e oggi ancora più invitante grazie a una promozione realizzata in collaborazione con Gshopper.

Utilizzando il codice sconto esclusivo, che trovate qui sotto, potete acquistare Redmi Note 10 Pro al prezzo di 215 euro invece di 299 euro, con spese di spedizione dai magazzini europei, che garantiscono la consegna in pochi giorni. Se siete interessati affrettatevi, il codice sconto è valido solo per i primi 40 acquirenti, quindi non fatevi sfuggire questa opportunità.

