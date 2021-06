Gli utenti iPhone sono fedeli ad Apple, almeno questa è l’opinione generale ma, a quanto pare, potrebbe non essere così corretta o, ad ogni modo, ci sarebbe un’ampia fetta di clienti del colosso di Cupertino che non teme di passare alla concorrenza.

Almeno ciò è quanto emerge da alcuni documenti prodotti nella controversia giudiziaria tra Apple ed Epic Games e secondo i quali tra il 12% e il 26% degli utenti iPhone è passato a un altro dispositivo tra il terzo trimestre del 2019 e il terzo trimestre del 2020.

Non tutti gli utenti iPhone sono fedeli a iOS

Il colosso di Cupertino non fa riferimento al nome di Android ma è presumibile che questi utenti siano passati a dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google.

Questi dati, che arrivano da una ricerca di mercato condotta da Apple, dimostrano quanto i consumatori fossero fedeli all’azienda statunitense tra il 2019 e il 2020 ma un aspetto molto interessante è come queste cifre siano diverse nel corso dell’anno.

Nel terzo trimestre del 2019, il 19% degli utenti di iPhone ha cercato un altro dispositivo mentre tra il primo trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2020 più di un quarto degli utenti del melafonino è passato alla concorrenza e, considerando che la serie iPhone 12 ha fatto il proprio esordio sul mercato nel terzo trimestre, ciò significa che gli utenti hanno maggiori probabilità di abbandonare iOS per Android prima del lancio di una nuova generazione del melafonino.

La fedeltà degli utenti all’iPhone è tornata all’88% nel terzo trimestre del 2020, probabilmente sostenuta dalle forti vendite fatte registrare dalla serie iPhone 12, che è rimasta la famiglia di device più redditizia anche nei mesi successivi (i primi tre smartphone più venduti a inizio 2021 sono stati tre modelli della serie iPhone 12).

Per quanto riguarda la fedeltà degli utenti Android all’OS di Google, non vi sono dati ufficiali ma anche in questo caso il passaggio alla piattaforma della concorrenza è un fenomeno piuttosto diffuso.

