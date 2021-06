Il codice contenuto nell’ultimo APK dell’app Stadia per Android evidenzia che Google sta lavorando sui filtri per lo store, la possibilità di chattare con gli amici, la tanto attesa app Google TV e altro ancora.

Filtri nel negozio Google Stadia

Attualmente lo store dell’app Google Stadia per Android è ancora privo di qualsiasi tipo di ricerca, ma con la versione 3.18 Google si prepara ad aggiungere un semplice sistema di filtri.

Per il momento lo strumento permette solo di filtrare i giochi in base al testo digitato, tuttavia Google promette esplicitamente che la ricerca avanzata è in sviluppo.

Chat Vocale

Google Stadia potrebbe presto utilizzare un servizio in primo piano per gestire la chat vocale che dovrebbe garantire continuità della stessa se si cambia app da Stadia. La notifica evidenzierà se il proprio microfono è acceso o meno e con chi si sta parlando.

Modalità bridge

La modalità bridge consente di utilizzare lo smartphone per connettere un controller non Stadia a Chromecast Ultra tramite Wi-Fi, in modo da poter giocare sulla TV con qualsiasi controller o con lo smartphone. Nuove stringhe di testo mostrano il funzionamento della modalità e il nuovo flag per testarla, a dimostrazione che la funzionalità è ormai alle porte.

Stadia si prepara ad accogliere Google TV

Il codice di Stadia 3.18 mostra dei passi avanti nella preparazione del supporto per Android TV e Google TV, a partire dal negozio Stadia che supporta le transazioni basate su PIN di Android TV.

L’APK include anche del codice apparentemente correlato a possibili regolazioni audio come bilanciamento, potenziamento dei bassi e supporto dei formati di metadati Dolby.

Infine, sembra che Google Stadia offrirà un set speciale di impostazioni per l’audio surround su Chromecast con Google TV.