La versione di Redmi Note 10 Pro venduta in Cina è diversa da quella commercializzata negli altri mercati e non soltanto per quanto riguarda il design ma anche per la sua dotazione tecnica.

Ebbene, pare che tale speciale versione di Redmi Note 10 Pro sarà venduta anche al di fuori della Cina con un altro nome, ossia POCO X3 GT.

POCO X3 GT sarà la versione globale di Redmi Note 10 Pro cinese

Stando a quanto è stato reso noto da Kacper Skryzpek su Twitter, POCO X3 GT dovrebbe essere presto lanciato anche se al momento non è chiaro se soltanto in India o pure in altri mercati.

Il nome in codice di POCO X3 GT dovrebbe essere “chopin_global” e, considerando che quello della versione cinese di Redmi Note 10 Pro è “chopin”, tutto sembra confermare che si tratti della variante internazionale di tale device.

Le possibili feature del nuovo device

Trattandosi di una versione per il mercato globale della variante cinese di Redmi Note 10 Pro, le feature dovrebbero essere le medesime e, pertanto, POCO X3 GT dovrebbe poter contare su:

un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e un foro al centro in alto per una fotocamera frontale da 16 megapixel

un processore MediaTek Dimensity 1100

una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 64 megapixel)

una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W)

Al momento non vi sono informazioni sulla data in cui POCO potrebbe lanciare questo nuovo smartphone né sul suo possibile prezzo. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore, anche per scoprire se POCO X3 GT arriverà pure nei mercati europei.

