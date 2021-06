Un tempo gli smartphone HTC andavano letteralmente a ruba ma nel corso degli anni l’appeal verso i terminali Android dell’azienda taiwanese hanno via via perso il passo cedendo sempre più market share a colossi del calibro di Samsung e dell’agguerrita Xiaomi. Venendo ai giorni nostri, le finanze di HTC sono caratterizzate da una costante fase di decrescita che sembra non essere destinata a cambiare, nonostante le poche volte in cui l’azienda ha registrato qualche mese in positivo.

Il mese di maggio si chiude in perdita

Un nuovo rapporto sulle entrate di HTC durante il mese di maggio sottolinea ancora una volta quando critica sia la situazione per l’ex colosso degli smartphone. Con entrate pari a 305 milioni di dollari taiwanesi, circa 9 milioni di euro al cambio, lo scorso mese è stato il secondo peggio del 2021 con una flessione delle entrate pari al 23.15% YoY.

L’unica speranza rimasta a HTC sembrano essere i nuovi dispositivi per la realtà virtuale – HTC Vive Pro 2 è in vendita a partire da oggi – e i nuovi smartphone 5G economici attesi per questa estate. Da questo punto di vista, però, c’è da dire che il lancio di OnePlus Nord CE 5G e l’arrivo della serie Samsung Galaxy A22 e Samsung Galaxy A22 5G potrebbero vanificare gli sforzi di HTC per tornare competitiva nel mondo degli smartphone 5G.

