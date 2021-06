Dopo mesi di indiscrezioni, ieri è arrivato il momento del lancio ufficiale di Google Pixel Buds A-Series, ossia le tanto attese cuffie true wireless economiche del colosso di Mountain View.

Ed è il prezzo uno degli aspetti che le rendono così interessanti, in quanto potranno essere acquistate a 99 euro, non così tanto se si pensa che possono vantare delle vere e proprie chicche come, ad esempio, la traduzione in tempo reale tramite Google Assistant e il suono adattivo.

Stando alle prime segnalazioni, inoltre, con Google Pixel Buds A-Series dovrebbe essere stato finalmente risolto il problema lamentato da tanti utenti con le altre cuffie true wireless del colosso di Mountain View: ci riferiamo a quello relativo all’audio e alla connessione.

Ricordiamo che la seconda generazione di cuffie true wireless di Google, a causa di un difetto che riguarda la connessione Bluetooth, in alcuni casi presenta un problema di interruzione per uno o due secondi dell’audio ogni tot minuti.

Il colosso di Mountain View ha riconosciuto il problema e ha provato a correggerlo con alcuni aggiornamenti software ma, stando alle segnalazioni degli utenti, non avrebbe ancora oggi centrato l’obiettivo.

Con Google Pixel Buds A-Series niente problemi di audio

Ebbene, pare che le cuffie Google Pixel Buds A-Series non presentino tale problematica e ciò suggerisce che la sua causa sia di natura hardware e non software, il che significa che probabilmente i possessori della seconda generazione di Google Pixel Buds dovranno rassegnarsi a convivere con tale difetto.

La soluzione trovata da Google con le nuove cuffie si basa sul collegamento di entrambi gli auricolari al telefono (con un miglioramento della latenza e una più elevata potenza di trasmissione) mentre con il precedente modello solo uno di essi si connette e poi trasmette l’audio al secondo.

Le cuffie Google Pixel Buds A-Series sono disponibili all’acquisto a un prezzo di listino pari a 99 euro.

