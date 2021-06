Google ha iniziato a rilasciare alcune interessanti novità per Google Drive, Google Fit e Google Chrome beta. Eccole in dettaglio.

Migliora la gestione delle cartelle su Drive

Il sistema collaborativo di Google Drive sarà decisamente più utile da utilizzare non appena sarà disponibile a tutti la feature annunciata in queste ore. L’azienda di Mountain View ha finalmente deciso di estendere la personalizzazione delle cartelle e delle scorciatoie anche per i file condivisi, dando modo agli utenti di evidenziarle tramite una palette di colori a scelta.

“L’assegnazione di colori a cartelle specifiche può aiutarti a organizzare visivamente il tuo Google Drive – si legge nella nota di rilascio. Ad esempio, puoi assegnare i colori alle cartelle più importanti, semplificando la navigazione rapida in Drive“.

Le funzione è in fase di rilascio dalla giornata di ieri, 3 giugno, e raggiungerà tutti gli account Google Workspace, G Suite e Business nel corso dei prossimi giorni.

La camminata a ritmo sbarca su Google Fit

La novità di Google Fit scoperta qualche giorno fa dai ragazzi di XDA è finalmente in fase di rilascio. La versione 2.57 di Google Fit, infatti, introduce la tanto attesa “camminata a ritmo“, ovvero una feature che spinge gli utenti ad abbracciare sessioni di camminata veloce per restare in forma e bruciare calorie.

La schermata iniziale di Google Fit mostrerà una nuova scheda per impostare il ritmo ideale per la propria camminata, dove un ulteriore breve tutorial svela come restare a passo del ritmo anche mentre si ascoltano podcast o playlist audio.

Come dicevamo la funzionalità è legata alla versione 2.57 di Google Fit, la quale è in fase di rilascio sul Play Store. Potete scaricarla tramite il badge sottostante oppure installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.

Arriva la beta di Google Chrome 92

Google ha appena annunciato la prima beta di Google Chrome 92 con alcune piccole novità sotto il cofano. Una tra le più interessanti aggiunte riguarda la API “File Handling” che abilita il menu “Apri con” su Android o su computer per le app web (PWA); l’obiettivo è quello di rendere il comportamento di queste app più simili a quelle di sistema.

Google Chrome 92 beta è in fase di rilascio sul Play Store, ma può essere scaricata da APK Mirror tramite questo link.

