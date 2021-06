Un nuovo aggiornamento dei Google Play Services sta modificando uno dei pannelli più importanti relativi alle impostazioni del proprio account Google, quello relativo alla compilazione automatica Google. Nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare di questo pannello, la compilazione automatica di Google permette di salvare password, indirizzi, dati delle carte di credito e tante altre informazioni direttamente sul proprio account Google; in questo modo sarà possibile inserirle automaticamente senza dover ricordare a mente i dati richiesti.

Si potranno sincronizzare le preferenze

Ebbene, come suggeriscono i colleghi di Android Police, il sopracitato aggiornamento dei Google Play Services aggiunge una nuova voce all’interno del menu: la sincronizzazione delle preferenze con altri dispositivi. Una volta attivata tutti i dispositivi in cui è presente lo stesso account Google condivideranno le stesse preferenze, così da forzare ad esempio la richiesta di un PIN o della impronte digitale per inserire una password e così via.

Da alcuni test in redazione sembra che la nuova voce non sia ancora disponibile nonostante non siano disponibili aggiornamenti per i Google Play Services, ma è probabile che si tratti di un semplice aggiornamento lato server. Per scoprire se la feature è disponibile sul vostro smartphone Android, il pannello è raggiungibile tramite il percorso Impostazioni > Google > Compilazione automatica > Compilazione automatica Google.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone Android del mese.