A stretto giro dall’arrivo di Google Chrome 91, il team di sviluppo del browser web più popolare al mondo è già pronto ad offrirci un assaggio di ciò che verrà implementato su Google Chrome 92. In queste ore, infatti, il colosso di Mountain View ha pubblicato la prima beta di Google Chrome 92: ecco tutte le novità.

Novità Google Chrome beta 92

Google Lens e nuovi tasti nella top bar

La prima interessante novità della beta di Google Chrome 92 è ben visibile a livello della barra degli URL. Qui, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti, il team di Google ha inserito la scorciatoia per Google Lens così come la possibilità di creare rapidamente un nuovo tab (tasto “+”) oppure condividere la pagina web – è chiaro che l’azienda stia effettuando alcuni test A/B per decidere quale tra i due tasti aggiungere di fianco quello per i tab attivi in background.

Nuove API

L’introduzione delle API File Handling servono per rendere le applicazioni web (PWA) più in linea con quelle standard del sistema operativo. Nel momento in cui uno sviluppatore le integrerà all’interno del codice, l’utente potrà scegliere quale tra le app PWA utilizzare per aprire uno specifico file.

Questa novità è tanto vera su Android quanto su desktop, dove in questo caso i suggerimenti per le app (PWA) da aprire vengono posizionati all’interno di un apposito pannello attivabile tramite il click con il tasto destro del mouse.

Nuovi tasti rapidi per il PiP

Mentre il team di Google Meet è quotidianamente impegnato a migliorare l’applicazione per videoconferenze e video chiamate, il team di Google Chrome sta migliorando l’esperienza utente per quanto riguarda il PiP (Picture in Picture).

La beta di Google Chrome 92 svela il supporto ai tasti per attivare/disattivare la fotocamera, il microfono e per chiudere la video chiamata.

Come scaricare Google Chrome 92 beta

La prima beta di Google Chrome 92 è già da adesso in fase di rilascio sul Play Store al badge sottostante; in alternativa potete installarla tramite l’APK disponibile tramite questo link di APK Mirror.

