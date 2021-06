Se siete degli utenti WhatsApp Business (o lo sarete in futuro) sappiate che presto potreste essere coinvolti da una serie di novità pensati per rendere più veloce il processo di configurazione dell’account e per agevolare la comunicazione con i clienti, specie se questa avviene attraverso uno scambio di messaggi e risposte automatiche.

WhatsApp Business si aggiorna, le novità

WhatsApp Business sta per ricevere un aggiornamento che introdurrà una serie di novità interessanti. La prima riguarda il processo di registrazione e configurazione dell’account per quelle aziende e attività che desiderano utilizzare il servizio messo a disposizione da Facebook per comunicare con i propri clienti. Se, prima dell’aggiornamento, questo procedimento poteva richiedere giorni – o addirittura settimane – in seguito all’update il processo di creazione e configurazione dell’account WhatsApp Business richiederà appena cinque minuti.

Un’altra novità riguarda, invece, l’invio di notifiche automatiche ai clienti. Al momento gli utenti di WhatsApp Business non dispongono di molte opzioni e funzionalità da questo punto di vista, ma l’aggiornamento interviene su questo limite, aggiungendo tante nuove opzioni di notifica. L’app, ad esempio, potrà inviare notifiche automatiche quando un articolo tornerà a essere disponibile o quando verrà aggiunto un nuovo prodotto al negozio.

Infine, WhatsApp Business permetterà agli utenti aziendali di inserire un nuovo elenco di dieci risposte rapide da utilizzare con i clienti. Questi ultimi potranno utilizzare il pulsante “Rispondi” per selezionare una delle tre opzioni disponibili dell’elenco. In questo modo, WhatsApp spera di rendere la comunicazione più rapida e più efficace.

L’aggiornamento di WhatsApp Business è già in fase di roll-out su tutti i dispositivi compatibili. Se non lo avete ancora ricevuto, potreste farlo nelle prossime ore.