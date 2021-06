Il mese di giugno porta con sé un mare di novità per gli utenti Samsung. Alcuni smartphone, infatti, stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento ad Android 11, mentre altri modelli stanno ricevendo update “minori” e che, oltre a garantire una maggiore sicurezza del dispositivo, non offrono altri grandi cambiamenti.

Alcuni smartphone Samsung ricevono Android 11

Iniziamo da Samsung Galaxy A12. Questo dispositivo avrebbe dovuto ricevere l’aggiornamento ad Android 11 nel mese di luglio, ma Samsung ha deciso di anticiparne il rilascio. Oltre a tutte le funzionalità dell’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, Samsung Galaxy A12 riceve anche i miglioramenti e le novità della One UI 3.1 di Samsung.

Al momento, l’aggiornamento sembra essere disponibile nei Paesi Bassi e in Belgio. Non si hanno ancora notizie sulla disponibile in Italia, ma non dovrebbe volerci ancora molto.

Questo, tuttavia, non è l’unico smartphone Samsung a ricevere il grande aggiornamento. Anche Samsung Galaxy A20e, dispositivo lanciato due anni fa, sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 11 e One UI 3.1, insieme alla patch di sicurezza di maggio. In questo caso, l’aggiornamento è stato reso disponibile in Austria e il roll-out dovrebbe poi espandersi gradualmente anche ad altri mercati nei prossimi giorni.

Patch di sicurezza per…

Come detto in precedenza, altri smartphone hanno ricevuto aggiornamenti minori volti a migliorare la sicurezza del dispositivo. Tra questi, Samsung Galaxy A42 5G, che sta in queste ore ricevendo la patch di sicurezza di maggio 2021 in Germania, Grecia, Italia e Regno Unito. Stando a quanto comunicato da Samsung, l’aggiornamento include dozzine di correzioni di Google e 23 correzioni di Samsung per migliorare gli aspetti della privacy e sicurezza dello smartphone.

Anche alcuni utenti brasiliani in possesso di un Samsung Galaxy A71 hanno segnalato di aver ricevuto la patch di sicurezza di maggio, anche se per il momento l’aggiornamento sembra essere disponibile solamente per la versione 4G LTE.

Infine, ma non meno importante, Samsung Galaxy A8 sta ricevendo la patch di sicurezza di giugno. Samsung è stato il primo OEM Android al mondo ad aver rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2021, quando la scorsa settimana ha avviato il roll-out su Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Z Flip e Galaxy A50.

Tuttavia, Samsung non ha riferito quali bug relativi alla privacy e alla sicurezza ha risolto con quest’ultimo aggiornamento. Il nuovo software probabilmente include anche altre correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del sistema.