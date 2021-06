Fra una settimana esatta, il 10 giugno prossimo, OnePlus presenterà ufficialmente il nuovo smartphone di fascia media OnePlus Nord CE 5G. Come da tradizione, in questi ultimi giorni lo smartphone del colosso cinese è sempre più volte protagonista di rumor, leak e anticipazioni ufficialmente pubblicate dall’azienda stessa, il che ci ha dato modo di scoprire in anticipo molto sul design e sulla presunta scheda tecnica.

Tenta la fortuna con la lotteria OnePlus

In attesa di conoscere in dettaglio e soprattutto in maniera ufficiale tutte le caratteristiche di OnePlus Nord CE 5G, l’azienda ha pensato bene di mettere in piedi la lotteria di lancio di OnePlus per offrire una chance ai suoi utenti per tentare la fortuna e vincere il nuovo smartphone Android di fascia media. Cliccando il link in calce alla news, infatti, ognuno di voi avrà l’opportunità di vincere OnePlus Nord CE 5G; per farlo sarà necessario inserire il proprio nome e un indirizzo email funzionante.

Nel caso in cui la fortuna non volga il suo sguardo su di voi dandovi modo di ricevere OnePlus Nord CE 5G, avrete comunque l’opportunità di vincere il 50% di sconto per acquistare OnePlus Buds Z, il 30% di sconto per acquistare case e pellicole protettive per smartphone OnePlus oppure un voucher di consegna gratuita.

Vi ricordiamo, infine, che il concorso è valido fino alle ore 16:00 del giorno 10 giugno 2021.

Partecipa alla lotteria per vincere OnePlus Nord CE 5G

