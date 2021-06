Microsoft ha iniziato da poco il roll out dell’aggiornamento di maggio per Windows 10, aggiungendo diverse novità molto interessanti. Se in questi mesi di smart working avete sentito la necessità di una maggiore integrazione tra il vostro smartphone e il computer, per ridurre al minimo le distrazioni e avere tutto sotto controllo, è il momento di passare a Windows 10, sfruttando le offerte che vi segnaliamo oggi.

Ancora una volta provengono da GoDeal24.com, che ha lanciato la grande promozione estiva per consentirvi di aggiornare sia il sistema operativo sia la suite Office, con prezzi davvero competitivi. Se non avete ancora fatto il passaggio a Windows 10, o state assemblando una nuova build e volete risparmiare sul sistema operativo, con una soluzione in regola che vi possa garantire i futuri aggiornamenti, ecco le offerte che fanno per voi.

In questo modo potrete sfruttare, ad esempio, la funzione Il mio Telefono, per collegare uno smartphone Android (il numero di modelli compatibili è in costante crescita) e ricevere le notifiche direttamente sul desktop del computer.

Le offerte di GoDeal24

Partiamo subito con un bel codice sconto, EBS45, che vi permetterà di tagliare del 45% il costo delle seguenti chiavi di attivazione:

Ricordiamo che GoDeal24 vende le chiavi di attivazione per i software Microsoft (oltre che per altri software) per cui dovrete semplicemente scaricare e installare le versioni di prova più aggiornate dal sito ufficiale di Microsoft, e inserire la chiave quando vi verrà richiesta. In questo modo avrete un notevole risparmio, visto che non dovrete pagare per confezioni di vendita, manuali o supporti inutili.

Utilizzando il codice EBS60 invece potrete ottenere uno sconto del 60% sulle seguenti chiavi, con prezzi imbattibili:

Una volta pagato l’ordine riceverete, entro pochi minuti, il codice di attivazione tramite e-mail, così da poterlo conservare per utilizzi futuri. E qualora doveste avere problemi o dubbi potete rivolgervi al servizio di assistenza, raggiungibile a questo indirizzo mail.

Informazione Pubblicitaria