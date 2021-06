Giugno è il Pride Month, ossia il mese dell’orgoglio gay e il team di Google, sempre attento ai temi sociali più importanti, ha deciso di sfruttare l’occasione per introdurre una novità in Google Maps, ossia uno dei servizi più sfruttati e amati tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View.

La novità a cui ci stiamo riferendo non riguarda soltanto Google Maps ma anche il motore di ricerca dell’azienda ed è rappresentata da una feature che mira a rendere questi due prodotti più “inclusivi”: stando a quanto reso noto con un post sul blog ufficiale, infatti, gli utenti avranno la possibilità di vedere se un determinato locale ha servizi igienici di genere neutro, in modo da aiutare la comunità LGBTQ+ a trovare posti sicuri e accoglienti.

Google Maps ama sempre più le biciclette

Ma questa non è la sola novità che il team di Google Maps ha deciso di introdurre nelle ultime ore, in quanto sta anche ampliando la disponibilità di informazioni sul bike sharing: del resto, proprio oggi ricorre la Giornata mondiale della bicicletta.

Con un altro post sul blog ufficiale, il team di Google Maps ci ha tenuto a ricordare il grande impegno profuso per riuscire a rendere questo servizio sempre più utile anche per chi desidera muoversi in bicicletta e coltivare la propria passione per tale mezzo.

Al momento i Paesi in cui Google Maps viene usato di più per muoversi in bicicletta sono Germania, Stati Uniti, Olanda, Giappone e Francia.

La nuova feature relativa al bike sharing (che entro la fine del 2021 supporterà oltre 100 città in più di 25 Paesi) permette agli utenti di trovare rapidamente stazioni in cui è possibile prendere biciclette a noleggio e scoprire quante unità sono disponibili in ciascuna di esse.

In sostanza, Google Maps negli ultimi anni ha dedicato molta attenzione a chi ama muoversi in bicicletta e gli sviluppatori non nascondono di avere altri grandi progetti per gli utenti che hanno deciso di rendere i propri spostamenti rispettosi dell’ambiente grazie a questo mezzo di trasporto.

Potete scaricare le ultime versioni di Google Maps da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: