Durante il Google I/O 2021 abbiamo appreso numerose novità sull’applicazione di navigazione più popolare su mobile, come ad esempio la nuova UI quando si pianifica un itinerario. Quest’oggi, grazie al classico teardown dell’APK della versione 10.72 di Google Maps, scopriamo la feature Assistive Pickup.

Una migliore esperienza di acquisto

Dalle stringhe di codice contenute all’interno dell’APK, si rivela che la feature permetterà di aggiungere l’ordine effettuato di un negozio su Google Maps in modo da di condividere l’orario di arrivo per un ritiro più veloce, senza perdere tempo in fila. La funzione, sfruttando le API relative al calcolo in tempo reale della distanza percorsa, fornirà la stima aggiornata dell’orario di arrivo previsto.

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ACTIVATION_SIGN_IN_PAGE_SUBTITLE”>Sign in to add your order to Maps, for a faster pickup later</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ACTIVATION_SIGN_IN_PAGE_TITLE”>Save time at pickup</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ARRIVAL_CHECK_IN_BUTTON_TEXT”>Check in</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ARRIVAL_CHECK_IN_SUBTITLE”>Check in with the store so they can bring your order directly to you</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ARRIVAL_CHECK_IN_TITLE”>Pick up your order</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_PROMPT_OK”>OK</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_SHARE_BUTTON”>Share arrival time</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_SHARING_CONFIRMATION_PROMPT_TEXT”>Sharing arrival time until you get to the store</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_SHARING_EXIT_PROMPT_EXIT_BUTTON”>Exit</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_SHARING_EXIT_PROMPT_TEXT”>”You’ll also stop sharing your arrival time with the store”</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_SHARING_EXIT_PROMPT_TITLE”>Exit navigation?</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_SHARING_IN_PROGRESS”>Sharing estimated time of arrival</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_ETA_UNSHARE_BUTTON”>Stop sharing arrival time</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_MORE_INFORMATION_DIALOG_BODY”>Pickup orders are created from confirmations sent to your Gmail. You can turn this off in settings any time.</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_MORE_INFORMATION_DIALOG_BUTTON_TEXT”>OK</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_MORE_INFORMATION_DIALOG_LEARN_MORE”>Learn more about orders on Maps</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_MORE_INFORMATION_DIALOG_SETTINGS”>Go to settings</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_MORE_INFORMATION_DIALOG_TITLE”>Pickup orders on Maps</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_NAVIGATION_SHARING_NOTICE_PROMPT_ANOTHER_DEVICE_SUBTITLE”>On another device</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_NAVIGATION_SHARING_NOTICE_PROMPT_CANCELED_SUBTITLE”>Not available for pickup</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_NAVIGATION_SHARING_NOTICE_PROMPT_CANCELED_TITLE”>Order canceled</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_NAVIGATION_SHARING_NOTICE_PROMPT_CHECKED_IN_TITLE”>Already checked in</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_NAVIGATION_SHARING_NOTICE_PROMPT_PICKED_UP_TITLE”>Order picked up</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_NAVIGATION_SHARING_NOTICE_PROMPT_UNKNOWN_SUBTITLE”>Continue and check in at the store</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_NAVIGATION_SHARING_NOTICE_PROMPT_UNKNOWN_TITLE”>”Can’t share arrival time”</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_SHARE_DIALOG_BODY”>Share your arrival with %s while you drive, and get your order even faster. Your real-time location is never shared.</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_SHARE_DIALOG_CANCEL_BUTTON_TEXT”>Not now</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_SHARE_DIALOG_LEARN_MORE”>Learn more about sharing arrival time</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_SHARE_DIALOG_SHARE_BUTTON_TEXT”>Share arrival time</string>

<string name=”ASSISTIVE_PICKUP_SHARE_DIALOG_TITLE”>Ready to go?</string>

Il team di sviluppo sta lavorando alla implementazione di un sistema di check in per far sì che l’ordine venga effettivamente consegnato all’utente che lo ha effettuato, mentre dal punto di vista della privacy Assistive Pickup non fornirà mai la posizione dell’utente con il negozio ma si limiterà ad indicare l’orario di arrivo previsto.

Non è ancora chiaro quando la funzione “Assistive Pickup” sarà resa disponibile su Google Maps, ma nel mentre vi consigliamo di tenere l’app aggiornata in modo da sfruttarla non appena arriverà anche per noi in Italia.

Download Google Maps



Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone Android del mese.