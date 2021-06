Come d’abitudine, anche per il mese di maggio AnTuTu ha pubblicato la classifica dei dieci migliori smartphone Android di fascia media e di fascia alta.

Rispetto alla classifica del mese precedente, quella attuale presenta punteggi diversi e che non possono essere direttamente confrontati con i punteggi registrati ad aprile. Questo perché AnTuTu ha aggiornato il suo strumento di benchmark alla versione 9, implementando test aggiuntivi relativi alla GPU e modificando alcuni elementi relativi ai test della CPU, della memoria e della UX.

I migliori dieci smartphone Android di fascia media e alta di maggio

Fatta questa premessa, un elemento che risalta subito all’occhio osservando i dati della classifica è che, almeno per quanto riguarda i dieci migliori smartphone di fascia alta, questi siano tutti alimentati da uno Snapdragon 888.

Lo smartphone che ha registrato le performance migliori e le prestazioni più alte è il Black Shark 4 Pro, uno smartphone da gaming. Questo, tuttavia, non è l’unico dispositivo pensato per i mobile gamer ad apparire nella classifica dei dieci migliori smartphone Android di fascia alta del mese di maggio.

Oltre al dispositivo di casa Xiaomi, infatti, la classifica vede il Red Magic 6 Pro in seconda posizione, l’iQOO 7 in sesta posizione, ASUS ROG Phone 5 in ottava posizione e realme GT in nona posizione.

Cinque dei dieci smartphone in classifica, dunque, sono dei gaming phone, ma ci sono anche alcuni dei camera phone più apprezzati, come OPPO Find X3 Pro, vivo X60 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Tra i dieci migliori smartphone Android di fascia media del mese di maggio, Xiaomi Mi 11 Lite 5G è quello che occupa la prima posizione della classifica, nonché il primo dispositivo con SoC Qualcomm Snapdragon 780. Al secondo posto troviamo il Redmi 10X 5G con Dimensity 820, mentre la terza posizione è occupata dall’iQOO Z3 alimentato da uno Snapdragon 768G.