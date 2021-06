Maggio si è concluso da alcuni giorni e lo staff di Sensor Tower ha pubblicato la classifica delle app mobile che sono state scaricate di più durante lo scorso mese.

Prima di proseguire bisogna ricordare che le stime di Sensor Tower includono i download di App Store e Google Play Store in tutto il mondo tra il 1° maggio 2021 e il 30 maggio 2021 mentre non tengono in considerazione le app Apple e le app preinstallate da Google. Inoltre, vengono conteggiate soltanto installazioni uniche e, per quanto riguarda Android, non si tiene conto dei dati relativi agli store di terze parti.

L’applicazione regina resta sempre TikTok (qui trovate la classifica di aprile), ossia il social network che oramai da diversi mesi continua a crescere in popolarità, soprattutto tra gli utenti più giovani e nonostante abbia dovuto affrontare non pochi problemi a causa delle accuse di scarsa attenzione per aspetti importanti come quello della privacy. A maggio TikTok ha superato quota 80 milioni di download ed è il Brasile il Paese in cui è stato registrato il più elevato quantitativo di installazioni (oltre il 16%).

La seconda posizione della classifica di maggio è occupata da Facebook, forte di 53 milioni di download (il 27% in India e il 7% negli Stati Uniti), seguita da Instagram, WhatsApp e Messenger.

Dalla sesta alla decima posizione troviamo quindi ZOOM, Snapchat, CapCut, Telegram e Josh.

Le app Android più scaricate a maggio

Se andiamo a guardare la classifica di maggio relativa al solo Google Play Store, il podio è praticamente il medesimo: al primo posto si trova TikTok, seguita da Facebook e Instagram.

Dalla quarta alla decima posizione si trovano nell’ordine WhatsApp, Snapchat, Messenger, ZOOM, Josh, Telegram e ToonApp.

Queste applicazioni sono anche le vostre preferite o manca all’appello qualche app fondamentale?

