Il lancio della Developer Preview di Android 12 per la serie OnePlus 9 era partito con il piede sbagliato, portando addirittura ad un soft brick degli smartphone per via di alcuni problemi con il Factory Reset Protection.

Ritorna Android 12 Developer Preview

In queste ore, però, il team di OnePlus torna nuovamente a parlare alla propria user base annunciando il ritorno della Developer Preview di Android 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Dalle tono del post pubblicato sul forum ufficiale, si fa chiaro riferimento ad una serie di “test e verifiche estensive” sulla stabilità della build e soprattutto sulla gestione (ora corretta) della funzionalità FRP (Factory Reset Protection).

Se possedete uno dei due smartphone e siete curiosi di provare in anteprima le molte novità di Android 12 e non temete di testare un OS non ancora pronto all’utilizzo quotidiano, per non parlare del wipe della memoria interna, potete procedere fin da subito a scaricare e installare la build seguendo i link nel capitolo successivo.

Download Android 12 Developer Preview

Ecco qui di seguito i link per scaricare la Developer Preview di Android 12 sugli smartphone di OnePlus:

OnePlus 9 > link al download;

OnePlus 9 Pro > link al download.

Al seguente link, invece, le istruzioni per fare il roll back ad Android 11.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone OnePlus del mese.