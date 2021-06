Siete alla ricerca di un buon camera phone? DXOMARK ha confrontato quattro degli smartphone più popolari del segmento Premium del mercato, evidenziando i loro punti di forza e le aree in cui, invece, tendono a prestare meno, nel tentativo di scoprire qual è il tipo di fotografia per il quale sono più adatti.

Quali sono gli smartphone in questione? Potete immaginarlo già, ma ecco i nomi: iPhone 12, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 5G e Google Pixel 5. Tutti questi dispositivi sono alimentati da processori diversi e sono dotati di moduli piuttosto differenti.

Ritratto

Il ritratto è una delle modalità di scatto più utilizzate. Per ottenere un buon risultato, è necessario che il soggetto sia esposto bene, che i colori – in particolare il tono della pelle – abbiano un aspetto naturale e che la trama venga resa in modo adeguato.

Confrontando i vari smartphone, gli esperti di DXOMARK hanno constatato che iPhone 12 e Samsung Galaxy S21 5G offrano i migliori risultati in termini di esposizione e gli scatti ottenuti sono decisamente più luminosi rispetto a quelli realizzati con lo Xiaomi e il Pixel.

Un bel ritratto vuole anche che la messa a fuoco sia impostata sugli occhi del soggetto inquadrato. Tutti gli smartphone si comportano bene sotto questo punto di vista, offrendo una buona precisione di messa a fuoco. Tuttavia, iPhone 12, Pixel 5 e Mi 11 sono gli unici dispositivi a offrire la tecnologia Zero Shutter Lag, per catturare l’immagine esattamente nello stesso momento in cui si preme il pulsante di scatto, senza alcun ritardo.

Inoltre, sia l’iPhone che il Pixel offrono un’ampia profondità di campo, il che significa che i soggetti in secondo piano saranno comunque resi in modo nitido. Xiaomi Mi 11 non ha la stessa ampia profondità di campo di Apple e Google, ma utilizza un’intelligente strategia di messa a fuoco che massimizza la nitidezza su più piani se rileva più di una persona nella scena.

Tirando le somme, secondo gli esperti di DXOMARK è l’iPhone 12 a eccellere in questa particolare modalità di scatto, offrendo sempre una buona esposizione del viso, anche nelle condizioni più difficili, tonalità della pelle molto piacevoli e ottime prestazioni di messa a fuoco.

Paesaggio e natura

Con l’avvicinarsi dell’estate e delle vacanze, saranno sempre di più le persone che immortaleranno paesaggi mozzafiato e natura lussureggiante. In termini di hardware della fotocamera, le dimensioni e la risoluzione del sensore sono fattori importanti per ottenere una buona qualità dell’immagine. Entrambi, infatti, contribuiscono a una buona resa dei dettagli e delle texture, nonché a un’ampia gamma dinamica.

Negli scatti realizzati dagli esperti, Xiaomi Mi 11 si distingue per essere in grado di catturare i più alti livello di dettaglio e per un rendering delle texture più naturale, senza cadere in una nitidezza eccessiva, come succede con l’iPhone 12.

Insieme al Pixel 5, lo smartphone di casa Xiaomi mostra anche i migliori dettagli nelle aree in ombra della cornice e offre, probabilmente, la migliore resa cromatica, ma è più limitato dei suoi rivali in termini di gamma dinamica.

Zoom

Negli ultimi anni le capacità di zoom degli smartphone sono aumentate notevolmente: mentre molti dispositivi sono stati dotati di obiettivi ultragrandangolari e tele dedicati, altri offrono sofisticati algoritmi di super risoluzione per lo zoom digitale.

Per la massima flessibilità dello zoom, gli smartphone richiedono una fotocamera ultra grandangolare che offra una lunghezza focale molto ridotta. Una fotocamera tele-zoom dedicata, infatti, di solito offre risultati migliori di quelli che uno smartphone può ottenere utilizzando algoritmi di zoom digitale sulla fotocamera principale.

Samsung Galaxy S21 5G offre una qualità complessiva dell’immagine superiore, con una migliore resa dei dettagli e una gamma dinamica più ampia. Nonostante non utilizzi un tele-modulo convenzionale con una lunga lunghezza focale, la sua fotocamera funziona bene e offre dettagli visibilmente migliori con impostazioni di zoom più lunghe rispetto ai suoi rivali senza tele.

In altre parole, rispetto agli altri smartphone il Samsung Galaxy S21 5G cattura più dettagli con impostazioni di zoom sia a corto raggio che a medio raggio e su tutti i livelli di luce, dalla scarsa illuminazione alla luce diurna intensa ed è quindi il migliore dispositivo quando si tratta di zoomare.

Scatti notturni

Gli scatti notturni rappresentano ancora una grande sfida per la fotografia da mobile, con tante cose da perfezionare. Per uno scatto notturno di alta qualità, la fotocamera deve essere in grado di produrre una buona esposizione fino a livelli di luce molto bassi, ma sono importanti anche altri attributi come trama, rumore e colore. La fotocamera, dunque, deve sfruttare al massimo la poca luce che può raccogliere e trovare un buon equilibrio tra mantenimento dei dettagli e riduzione del rumore, oltre a rendere i colori in modo naturale.

Tuttavia, l’elaborazione delle immagini e il software in generale sono elementi importanti tanto quanto l’hardware nelle riprese in condizioni di scarsa illuminazione.

Negli scatti realizzati dagli esperti di DXOMARK, iPhone 12 ha fornito la migliore esposizione in condizioni di luce molto scarsa, oltre a colori più naturali. Inoltre, il suo sistema di messa a fuoco automatica funziona con precisione in condizioni di scarsa illuminazione, con il minimo ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e l’acquisizione.

Risultati finali

Stando ai punteggi assegnati dagli esperti, iPhone 12 è il miglior camera-phone nel segmento Premium, con un totale di 122 punti. Seguono Xiaomi Mi 11 e Google Pixel 5, entrambi con un punteggio pari a 120 punti, mentre Samsung Galaxy S21 5G chiude la classifica con i suoi 116 punti.

Per leggere il report nel dettaglio e accedere alle immagini di confronto, date un’occhiata a questa pagina.