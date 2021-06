In attesa di scoprire la data ufficiale in cui realme GT 5G sarà presentato in Europa, dalla Rete arrivano alcune interessanti anticipazioni sulla versione globale del nuovo flagship del brand cinese legato a doppio filo a OPPO. Se la scheda tecnica non presenterà novità e sorprese, è comunque interessante scoprire quali varianti, di memoria e di colore, saranno resi disponibili anche nel nostro Paese. E ovviamente non mancano le anticipazioni sul prezzo di vendita, che dovrebbe essere molto aggressivo.

Realme GT 5G in versione globale

Dal punto di vista estetico non ci saranno differenze, se non la presenza del marchio CE nella parte posteriore, ben visibile nell’immagine qui sopra. Una decisione discutibile, visto che con l’icona del WEEE e con i dati del produttore la pulizia del posteriore va a farsi benedire, rovinando un look, almeno nella colorazione gialla, decisamente particolare.

In Europa, e di conseguenza anche in Italia, dovrebbero arrivare entrambe le versioni, sia quella con 8-128 GB di memoria sia quella con 12-256 GB, mentre le colorazioni disponibili dovrebbero essere la versione blu con cover posteriore in vetro e quella gialla, decisamente appariscente, con la sua cover posteriore in pelle vegana e una fascia nera che comprende la fotocamera posteriore, con un look molto sportivo.

Immutata la scheda tecnica, che include uno schermo S-AMOLED da 6,43 pollici FullHD+ (1080 x 2400 pixel) a 1290 Hz, Snapdragon 888, batteria da 4.500 mAh con ricarica a 65 watt, tripla fotocamera posteriore e Realme UI 2.0 basata su Android 11.

I prezzi in Europa dovrebbero essere di 400 euro per il modello con8-128 GB di memoria e 450 euro per quello con 12-256 GB di memoria. Se dovessero essere confermati si tratta quindi di prezzi particolarmente aggressivi, come da tradizione del brand, considerata la presenza del miglior processore per dispositivi Android.

