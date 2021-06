A un paio di mesi di distanza dal lancio di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, la compagnia cinese ha annunciato una nuove edizione speciale della versione Pro realizzata in collaborazione con il famoso illustratore giapponese Hajiame Sorayama. L’artista è famoso per le sue illustrazioni che ritraggono robot femminili e che ha collaborato alla realizzazione del design di Sony AIBO.

Edizione limitata per pochi

Saranno prodotti solo 1.500 esemplari di OnePlus 9 Pro Flash Silver Limited Edition, che se dal punto di vista tecnico non porta novità rispetto al modello “normale”, aggiunge alcune chicche che faranno indubbiamente la gioia dei futuri acquirenti. Si parte ovviamente dalla confezione di vendita, che vedete anche in copertina, che conterrà lo smartphone nella colorazione Morning Mist, una T-shirt esclusiva e una cover con uno dei più famosi robot di Sorayama in rilievo.

Per il resto troverete lo schermo da 6,7 pollici QHD+ (1440 x 3216 pixel) a 120 Hz, lo Snapdragon 888 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una fotocamera principale da 48 megapixel e un sistema di ricarica ultra rapida a 65 watt per la ricarica della batteria da 4.500 mAh. A completare la dotazione abbiamo speaker stereo, connettore USB Type-C e un lettore di impronte integrato nello schermo.

OnePlus 9 Pro Flash Silver Limited Edition sarà in vendita in Cina, dove sarà acquistabile su JD.com, Tmall e Huantai Mall, a partire dal 9 giugno al prezzo di 5.499 yuan, pari a circa 707 euro al cambio attuale. Per ora dovete accontentarvi delle immagini, ma se volete acquistarla non disperate. Lo smartphone OnePlus sarà disponibile anche in versione globale, anche se al momento non ci sono indicazioni sulla data di disponibilità nei mercati internazionali.

Cosa ne pensate di questa versione speciale? Nel frattempo vi lasciamo al link della nostra recensione di OnePlus 9 Pro.

