È da poco ufficiale la data dell’Amazon Prime Day, che quest’anno si terrà il 21 e 22 giugno, con 48 ore di offerte speciali. Per aiutare gli utenti a ingannare l’attesa, il colosso dell’e-commerce ha lanciato una promozione sui propri dispositivi Echo & Alexa, sia per quanto riguarda gli altoparlanti intelligenti sia per quanto riguarda i display intelligenti.

Da anni la linea Echo è tra le protagoniste delle promozioni di Amazon e anche in questo Prime Day 2021 non mancano le occasioni. Se volete dunque iniziare a rendere più intelligente la vostra casa, volete espanderne le funzionalità ampliando il vostro parco di altoparlanti o display intelligenti, o se siete spinti anche solo dalla curiosità, questa è l’occasione giusta per acquistare un prodotto Echo.

Dai nuovi Echo Dot di quarta generazione, dal design futuristico, ai meno appariscenti Echo Dot di terza generazione, con una piccola spesa potete portare la potenza e la versatilità di Amazon Alexa in casa vostra. Sarà coì più semplice conoscere le previsioni del tempo, scoprire le ultime news, segnare dei promemoria o degli appuntamenti sul calendario, impostare timer o controllare gli apparecchi smart della casa, dalle lampadine alle prese intelligenti, dal frigorifero al robot aspirapolvere.

E se a uno speaker intelligente preferite un display con Alexa, così da poter visualizzare le risposte, maggiori informazioni, video musicali, ricette, o per effettuare videochiamate con amici e parenti, potete scegliere uno dei tanti modelli Echo Show. Si parte dalla seconda generazione di Echo Show 5, piccolo e compatto, passando per Echo Show 8 più grande e versatile per arrivare a Echo Show 10, arrivato alla terza generazione.

Con il suo design, che ricorda quello dei vecchi iMac G4 di Apple, Echo Show 10 segue sempre l’utente, così da rendere più semplici le videochiamate ma per riuscire a mostrare sempre le informazioni anche se l’utente si sposta. E con il supporto al protocollo ZigBee è possibile controllare i dispositivi IoT senza dover ricorrere a un hub aggiuntivo.

Vediamo dunque di scoprire nel dettaglio le promozioni sui prodotti della linea Amazon Echo per il Prime Day 2021.

Amazon Echo Dot 3rd Gen a 29,99 euro invece di 49,99 euro

Amazon Echo Studio a 199,99 euro

Amazon Echo Dot 4th Gen a 39,99 euro invece di 59,99 euro

Amazon Echo Dot 4th Gen con orologio a 69,99 euro

Amazon Echo Show 5 2nd Gen a 84,99 euro

Amazon Echo Show 8 a 109,99 euro invece di 129,99 euro

Amazon Echo Show 8 2nd Gen a 129,99 euro

Amazon Echo Show 10 2nd Gen a 249,99 euro

