Mentre l’attenzione di media e utenti è rivolta all’imminente Amazon Prime Day, che quest’anno si terrà il 21 e 22 giugno, Google continua ad aggiornare i propri servizi per migliorarne ulteriormente la qualità e aggiungere nuove funzioni. Oggi vi parliamo dunque delle novità relative a Google Meet, Google TV, Google Play Services e Google Fit.

Google Meet tra notifiche e miglioramenti

Dopo aver aggiornato l’interfaccia web di Google Meet, diventato molto famoso anche tra gli studenti a causa della pandemia, il colosso di Mountain View sta rilasciando un nuovo aggiornamento che introduce le gentle quality notifications, delle notifiche pensate per fornire agli utenti delle raccomandazioni per migliorare le prestazioni e la qualità delle chiamate.

Le notifiche, che compariranno nella parte bassa della schermata sotto forma di puntino rosso sul tanto “Altre opzioni” fornirà dei suggerimenti personalizzati, basati sulla situazione dell’utente e non generiche. Se state utilizzando il portatile con la batteria, ad esempio, Google Meet vi suggerirà di collegarlo alla presa di corrente per migliorare le prestazioni.

Saranno introdotte anche azioni rapide, premendo l’apposito pulsante: in questo modo saranno modificati i parametri base per ridurre il consumo di banda o il carico sulla CPU e ottenere prestazioni accettabili in ogni situazione.

Google TV e il supporto agli utenti multipli

Molto comoda anche la novità in arrivo su Google TV, che si appresta a introdurre il supporto ai profili multipli, per consentire a diversi utenti di ricevere raccomandazioni personalizzate. Finora era infatti possibile creare diversi profili utente, ma le raccomandazioni e i consigli di visione erano comunque basati sugli interessi del profilo principale.

Al momento la funzione è stata implementata nell’app ma non sembra essere ancora attiva. È dunque probabile che nel corso delle prossime settimane venga rilasciata in maniera graduale a tutti gli utenti.

Google Fit sta per aggiungere un pacer per le camminate

Due interessanti novità stanno per fare la loro comparsa all’interno di Google Fit. A scoprirle è stato XDA Developers, che ha trovato numerosi riferimenti nel codice dell’app. In particolare sta per arrivare un pacer per chi ama camminare ma vuole mantenere una determinata andatura.

Una volta impostato il ritmo adatto alle proprie esigenze verrà riprodotto il suono di un metronomo che vi aiuterà a mantenere il passo impostato, per migliorare l’effetto di un allenamento o per trovare maggiori motivazioni a spingere in salita così come in discesa. La novità sarà visibile nella Home dell’app, invitando gli utenti a scoprire e provare il nuovo strumento, che permetterà comunque di ascoltare musica e podcast durante il suo utilizzo.

In un prossimo aggiornamento dovrebbe essere aggiunto anche il supporto al tracciamento del livello di glucosio nel sangue, una funzione recentemente aggiunta anche da Fitbit nella propria companion app. L’API Fit consentiva già di memorizzare questo valore, ma a quanto pare sarà presto possibile aggiungere manualmente questo valore anche all’interno dell’app.

Lo streaming delle app sui Chromebook

Chiudiamo con una anticipazione legata ai Google Play Services, recentemente aggiornati alla versione 21.21.12, che non sembrano portare particolari novità. Un’analisi del codice ha però evidenziato l’imminente arrivo di una interessante funzione legata ai Chromebook. Secondo quanto rilevato da XDA Developers infatti presto sarà possibile effettuare lo streaming delle app dallo smartphone al proprio Chromebook.

È probabile che la funzione sia una delle tante esclusive riservate agli smartphone della serie Google Pixel, anche se al momento non è ancora disponibile sugli smartphone in circolazione. Al momento però è possibile disabilitare la funzione di ricerca di dispositivi Cast. In questo modo eventuali dispositivi nelle vicinanze non saranno rilevati e utilizzati.