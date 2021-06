Google Assistant è il servizio che il colosso di Mountain View ha deciso di collocare al centro del proprio ecosistema ed è, pertanto, oggetto di molte attenzioni da parte degli sviluppatori dell’azienda, che con continuità introducono piccole o grandi modifiche con l’intento di migliorarlo il più possibile.

Sugli smartphone le risposte alla maggior parte dei comandi dell’assistente di Google restituiscono risultati Web, schede o aprono direttamente un’applicazione ma, in alcuni casi, Google Assistant risponde con del testo e questo genere di risposte è stato ottimizzato dal team di sviluppatori di Google in modo che il carattere sia molto più grande, così da renderlo più visibile.

Una piccola modifica di Google Assistant rende le conversazioni più piacevoli

Per mettere in risalto la natura colloquiale del suo assistente, Google ha deciso in passato di usare un formato che ricorda quello delle app di messaggistica per le domande poste dall’utente e le risposte fornite dal sistema:

Ebbene, ora per alcuni comandi Google Assistant non utilizza più una bolla di chat per ogni scambio tra utente e assistente e ciò permette di utilizzare una dimensione del carattere molto più grande per le risposte di testo (mentre le precedenti domande e risposte vengono rimpicciolite, così da mettere in risalto l’ultimo scambio):

Questa modifica non è ampiamente disponibile, in quanto la maggior parte dei comandi, come il meteo o il controllo dei dispositivi intelligenti, coinvolge le card mentre altri restituiscono direttamente un elenco di risultati Web e in tutti questi casi la dimensione del carattere non è stata cambiata.

Questo aumento delle dimensioni del testo per l’assistente del colosso di Mountain View è disponibile con le ultime versioni dell’App Google per i dispositivi Android.

Potete scaricare le ultime release di App Google da APK Mirror (qui trovate la pagina ad essa dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: