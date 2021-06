Nonostante YouTube ospiti praticamente tutta la musica, il servizio è privo di alcune funzionalità essenziali che sono scontate su altre piattaforme di streaming musicale.

Se da un lato l’app per lo streaming musicale di Google è YouTube Music, molti utenti preferiscono ascoltare la musica su YouTube per svariati motivi, ed è forse per questo motivo che l’azienda di Mountain View ha deciso di aggiungere un’opzione per la riproduzione in loop alla sua app per Android.

YouTube aggiunge l’opzione per la riproduzione ciclica

Il pulsante per la riproduzione ciclica è stato individuato per la prima volta diversi giorni fa, ma sembrava essere un test limitato a pochissimi utenti, mentre ora molte più persone stanno segnalando la comparsa della nuova opzione nei controlli di riproduzione su Android.

La nuova funzionalità per la riproduzione in loop sull’app YouTube può risultare utile per gli utenti che amano ascoltare le colonne sonore, le playlist create come un singolo video, i contenuti ASMR e la musica ambient mentre svolgono varie attività.

È curioso che l’opzione arrivi solo ora visto che esiste da tempo sulla versione Web di YouTube, nonostante non sia visibile vicino ai controlli di riproduzione standard.

Attualmente nessuno degli smartphone in redazione vede ancora la nuova opzione, ma potrebbe arrivare in qualsiasi momento visto che l’implementazione sembra più ampia rispetto a qualche giorno fa. A seguire trovate il badge per aggiornare l’app YouTube tramite il Play Store di Google.

