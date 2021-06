Siete alla ricerca di un nuovo smartphone? Siete già in possesso di uno smartphone Xiaomi e vorreste passare a un modello superiore? O più semplicemente l’offerta Xiaomi vi ha sempre allettato ma non avete ancora avuto modo di acquistare uno dei suoi smartphone? Bene, tenetevi forte perché questo potrebbe essere il momento più azzeccato per effettuare un nuovo acquisto.

A partire da oggi e fino al prossimo 9 giugno, infatti, è attiva la “No IVA week” di Xiaomi, un’iniziativa che prevede il taglio dell’IVA al 22% sull’acquisto degli smartphone presenti in negozio. I nuovi clienti, poi, possono usufruire di un ulteriore sconto di 5 euro se effettuano un ordine nell’app Mi Store.

Xiaomi “No IVA week”, sconti su tanti dispositivi!

Questa è una occasione da non perdere. Oltre alle offerte già attive sullo shop online di Xiaomi, l’iniziativa in corso offre un ulteriore sconto, in quanto prevede il taglio dell’IVA applicato sul prezzo di listino dello smartphone. Alcune offerte che segnaliamo sono le seguenti:

Questi, tuttavia, non sono gli unici smartphone in promozione, e neppure gli unici dispositivi dell’ecosistema Xiaomi! I prodotti in offerta, infatti, sono davvero tanti tra router, telecamere di sicurezza, auricolari, lampadine smart e altri gadget per la smart home.

Alcune offerte, inoltre, verranno sbloccate nei prossimi giorni, per cui vi consigliamo di tenere costantemente d’occhio la pagina Web dedicata alla promozione e a procedere subito con l’acquisto se trovate qualcosa di interessante, in quanto le offerte saranno valide fino a esaurimento scorte.

Per scoprire tutti gli smartphone e i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi in offerta, date un’occhiata a questa pagina.