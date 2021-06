Come ben sappiamo il 10 giugno OnePlus svelerà ufficialmente OnePlus Nord 2 e OnePlus Nord CE 5G, due smartphone che sono sempre più spesso protagonisti di leak e rumor che ne anticipano i dettagli tecnici e anche il design. Dopo l’ultimo leak relativo a buona parte della scheda tecnica di OnePlus Nord CE 5G, in queste ore l’account Twitter di OnePlus India e Amazon India si sono lasciati sfuggire alcuni dettagli molto interessanti.

Se dal breve filmato pubblicato da OnePlus India scopriamo una parte della silhouette posteriore di OnePlus Nord CE 5G con la fotocamera a semaforo, dobbiamo ringraziare un sondaggio pubblicato da Amazon India se abbiamo la certezza del quantitativo di RAM, spazio interno e la colorazione del nuovo medio gamma cinese.

We built a great device, then added a little more. Because you wouldn’t want a little less.

Join us at the OnePlus Summer Launch Event on June 10 at 7pm IST to see for yourself.

Get notified – https://t.co/oQgVeK4uFW pic.twitter.com/rLIadjaN6r

— OnePlus India (@OnePlus_IN) May 31, 2021