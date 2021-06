La primavera volge ormai al termine, ma i pollini e l’inquinamento continuano a essere un problema per molti, sia per chi abita in città che per chi vive in campagna. Per avere sempre aria pulita in casa, e rimuovere gli agenti inquinanti, esiste una valida soluzione, in gradi di rendere migliore l’aria che respiriamo ogni giorno.

Xiaomi Mi air Purifier Pro in offerta

Grazie a Xiaomi Mi Air Purifier Pro, uno dei tantissimi prodotti dell’ecosistema del colosso cinese, potete ripulire rapidamente l’aria di casa, togliendo numerosi agenti pericolosi. Dalla polvere, in particolare il PM 2.5 e il PM 10, alla formaldeide, rilasciata dai mobili, ad altre sostanze nocive, tutto viene rimosso in maniera molto rapida, grazie all’elevata capacità di pulizia.

Il purificatore Xiaomi è infatti in grado di trattare fino a 500 metri cubi di aria all’ora, più che sufficiente per un ambiente di 60 metri quadri. e il tutto può essere controllato sia tramite lo schermo OLED sia tramite la companion app Xiaomi Home. Sullo schermo potete vedere gli indicatori della qualità dell’aria, con la possibilità di avviare una pulizia automatica quando vengono superati determinati valori.

Attraverso l’app invece potete programmare l’interazione con altri dispositivi intelligenti, impostare delle automazioni in base alla qualità dell’aria, e ottenere numerosi dati sulla quantità di aria trattata. Il filtro principale è inoltre in grado di catturare e trattenere polvere e fumo, particelle sottili come segatura e frammenti di carta, fibre vegetali, capelli e peli animali, per una casa più pulita e dove è più facile respirare.

Xiaomi Mi Air Purifier Pro è in promozione su GShopper al prezzo di 129 euro, con spedizione dai magazzini europei, utilizzando il codice sconto 6A3437C858, per risparmiare 36 euro rispetto al prezzo standard del rivenditore. E se volete conoscere il funzionamento di un purificatore, vi lasciamo al nostro video nel quale vi presentiamo un modello molto simile a quello in offerta oggi.

