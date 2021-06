Fatta eccezione per l’integrazione con il servizio Google Fi, l’esperienza di Google Messaggi per il suo client Web non ha visto molti aggiornamenti negli ultimi anni ma nelle prossime settimane per gli utenti potrebbe arrivare un’importante novità.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire l’ultima versione di Google Messaggi per Android, nella quale è stata scovata una strana modifica: stiamo parlando del cambio del nome del processo di configurazione del client Web in “Accoppiamento dispositivo”.

In arrivo un’importante novità per il client Web di Google Messaggi

Ci stiamo riferendo alla versione 8.1 beta dell’applicazione, nella quale nel menu di overflow la voce “Messaggi per il Web” è stata rinominata in “Accoppiamento dispositivo” mentre non sembrano esserci altre modifiche e il processo di configurazione è il medesimo (dopo avere selezionato la voce per l’accoppiamento del device, è necessario andare su messages.google.com/web con il proprio computer e quindi scansionare il codice QR che viene mostrato con la fotocamera dello smartphone).

Nei due seguenti screenshot potete vedere il precedente nome della funzione (a sinistra) e quello nuovo (a destra):

La documentazione di supporto pubblicata dal colosso di Mountain View deve ancora cambiare la nuova terminologia “Accoppiamento Dispositivo” mentre questa modifica era già utilizzata nella versione 7.9 di Messaggi per gli smartphone di Samsung.

Questo nuovo nome potrebbe suggerire che il team del colosso di Mountain View abbia in progetto di ampliare la disponibilità dell’applicazione Google Messaggi, andando ad includere così altri device (come, ad esempio, i tablet e i dispositivi indossabili). Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Come scaricare le ultime versioni

