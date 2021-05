WhatsRemoved+ è un’applicazione che consente rilevate tutto quello che è stato cancellato dalle conversazioni tramite le app social.

Mentre l’applicazione originale si concentrava esclusivamente sul rilevamento dei messaggi rimossi da WhatsApp, la nuova versione si rivolge a tutte le applicazioni di messaggistica e anche i social come Instagram.

WhatsRemoved+ rileva messaggi e file cancellati nelle app social

Al primo avvio sarà possibile selezionare l’applicazione e le cartelle che si desidera monitorare, a condizione che non si violino i termini del servizio. In questo modo WhatsRemoved+ non salverà tutte le notifiche, ma solo quelle le cui applicazioni sono state selezionate manualmente.

Se rileva la rimozione di un testo o contenuto, l’app provvede a inviare una notifica in modo da poter sapere se un messaggio o un file è stato cancellato. L’interfaccia mostrerà una scheda per ogni applicazione con la cronologia degli elementi rimossi.

Previous Next Fullscreen

Come la precedente versione, WhatsRemoved+ non invia le informazioni dell’utente a server esterni, ma le salva localmente sullo smartphone.

Lo sviluppatore ha creato uno strumento di installazione configurabile e ricco di algoritmi di apprendimento che possono essere adattati alle esigenze di ogni utente, salvando solo ciò di cui hanno realmente bisogno.

WhatsRemoved+ è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili con un acquisto in-app opzionale di € 1,19.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.

Leggi anche: Sul Play Store è arrivato un lunedì ricco di offerte per app e giochi Android