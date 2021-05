La partnership siglata tra Samsung e Google al Google I/O 2021 per quanto riguarda il mondo degli smartwatch Wear ci fa ben sperare nel futuro, ma mentre aspettiamo i primi frutti di questa collaborazione, è di Meizu uno dei pochissimi smartwatch sul mercato a montare il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 – prima di lui, infatti, troviamo solo TicWatch Pro 3.

Caratteristiche Meizu Watch

Meizu Watch si presenta con un design poco ricercato, forse fin troppo simile agli Apple Watch e i tanti altri wearable con la classica struttura quadrata con gli angoli arrotondati. Frontalmente è costituito da un display AMOLED da 1,78 pollici da 368 x 448 pixel e tecnologia 2.5D con luminosità massima pari a 500 nit. Sul lato destro, poi, è inserito un tasto fisico per controllare alcune funzioni dello smartwatch, mentre sul lato opposto il telaio in alluminio è interrotto da due piccole feritoie per lo speaker di sistema.

Oltre ad una batteria da 430 mAh in grado di regalare fino a 36 ore di autonomia con ricarica singola, il pezzo forte di Meizu Watch è l’hardware per via della presenza del processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Il SoC di punta di Qualcomm per i dispositivi wearable è accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazio interno, mentre la connettività offre un modulo Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, supporto eSIM e modulo NFC per i pagamenti tramite Meizu Pay.

Non manca, infine, il tracking completo dell’attività fisica così come del battito cardiaco grazie al sensore HR posteriore. Il sistema operativo è Flyme OS che, secondo le informazioni condivise dall’azienda, garantisce pieno supporto sia ad Android che a HarmonyOS.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 1,78 pollici con risoluzione 368 x 448 pixel, 326 PPI, luminosità massima pari a 500 nit, tecnologia 2.5D;

processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100;

1 GB di RAM con 8 GB di spazio interno;

tracking di attività fisica, sonno, battito cardiaco e SpO2;

4G VoLTE (tramite eSIM), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS+GLONASS+BEIDOU, NFC, impermeabilità;

dimensioni: 46 x 38,4 x 11,5~12,97 mm;

peso: 43 grammi senza cinturino/69 grammi con il cinturino;

speaker audio con microfono per le video chiamate;

batteria da 430 mAh con 33 ore di autonomia in 4G,

Flyme OS basato su Android Android, HarmonyOS e iOS.

Prezzo e disponibilità Meizu Watch

Meizu Watch sarà disponibile in Cina a partire da domani, 1 giugno 2021, nelle colorazioni Black e Azure al prezzo di 1.499 yuan, circa 190 euro al cambio.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartwatch in modo da essere pronti il giorno delle offerte!