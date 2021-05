FREE NOW parte con la fase pilota di Taxi Go, l’opzione di viaggio con tariffa massima garantita che consente di conoscere il costo massimo della corsa ancora prima di salire a bordo.

FREE NOW lancia Taxi Go con costo massimo garantito: si parte da Roma

FREE NOW, nota piattaforma di mobilità multi-servizio, lancia oggi la nuova opzione di viaggio Taxi Go dedicata a tutti gli utenti che fruiscono del servizio a Roma. È sufficiente indicare il punto di partenza e la destinazione all’interno dell’app per conoscere in anticipo la tariffa massima della corsa, ancora prima di salire in auto.

A fare fede sarà la tariffa indicata dal tassametro solo se inferiore: se il costo fosse superiore a quello proposto dall’app, il cliente pagherà comunque quest’ultimo. Questa novità vuole rilanciare il mondo taxi, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, attraverso la trasparenza e la convenienza, puntando a incentivare gli utenti italiani e internazionali.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare proprio a Roma la rivoluzione Taxi Go”, ha dichiarato Andrea Galla, Country Manager di FREE NOW Italia. “Trasparenza, libertà di scelta e fiducia sono gli elementi cardine per far ripartire il settore e l’opzione Taxi Go va proprio in questa direzione. Siamo convinti che sarà apprezzata da tutte le tipologie di utenti e, in particolare, da giovani, utenti business e utenti stranieri di FREE NOW che prestissimo torneranno a popolare le città d’arte e mete balneari d’Italia”.

L’opzione non è attivabile per le corse a tariffa fissa (ad esempio per l’aeroporto) o per quelle prenotate nei giorni antecedenti, ma solo per quelle standard. Taxi Go parte dal centro di Roma e dalla prima periferia (la copertura si può verificare all’interno dell’app), ma punta a espandersi altrove in modo rapido e costante. L’app FREE NOW è disponibile al download sul Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Per maggiori informazioni potete recarvi qui.

