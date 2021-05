Le offerte su Amazon non mancano mai, ma quella che vi segnaliamo adesso potrebbe fare comodo a tantissimi utenti: il caricabatterie rapido di Samsung, quello da 25 watt, viene proposto al prezzo più basso mai raggiunto.

Se di recente avete acquistato uno degli ultimi smartphone di Samsung – come ad esempio quelli della serie Samsung Galaxy S21, che sono del tutto sprovvisti di caricabatterie nella confezione di vendita, e i più economici Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 che ne portano in dote uno da 15 watt pur supportando la ricarica rapida fino a 25 watt –, questa è l’occasione da non lasciarsi sfuggire per affiancargli un buon accessorio ufficiale.

Il discorso, naturalmente, si applica anche a qualsiasi altro smartphone di cui siate in possesso e che supporti la ricarica rapida fino a 25 W PD (PowerDelivery).

Prima di lasciarvi al link per l’acquisto, è importante precisare che il caricabatterie in offerta presenta una porta USB-C e che la confezione di vendita non comprende il cavo, pertanto dovrete usarne uno che avete già oppure acquistarlo a parte.

Fatte queste premesse, il caricabatterie rapido di Samsung è disponibile all’acquisto su Amazon – venduto e spedito da Amazon – al prezzo minimo di 12,99 euro e lo trovate al link qui sotto:

Acquista Caricabatterie rapido Samsung da 25 W a 12,99 euro su Amazon.it

In alternativa c’è anche la variante con cavo incluso in offerta a 17,99 euro.

Potrebbe interessarti anche: Come ricaricare lo smartphone, le cose da sapere per farlo correttamente