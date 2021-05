Su Amazon le occasioni di risparmio non mancano mai: in mezzo alle canoniche offerte ecco (ri)spuntare una ghiotta promozione: è possibile ottenere 5 euro di sconto grazie ad Amazon Music.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della grossa novità Amazon Connect e della candidatura di Amazon Photos a migliore alternativa a Google Foto, con annessa promozione per i nuovi utenti.

Oggi restiamo in tema di sconti grazie alla promozione costruita attorno al servizio di streaming musicale (e di podcast) Amazon Music.

5 euro di sconto con Amazon Music: chi può ottenerli e come

L’offerta in argomento era già stata proposta in passato e non è neppure nuovissima, visto che è in circolazione già dal 4 maggio, tuttavia merita di essere evidenziata, visto che è ancora disponibile e che lo sarà fino al 30 giugno 2021.

Il target della promozione è rappresentato dai clienti Amazon Prime che non abbiano mai utilizzato prima Amazon Music: questi ultimi, completando “la riproduzione di un brano su Amazon Music dalle ore 10:00 del 4 maggio 2021 alle ore 23.59 del 30 giugno 2021, riceveranno un codice promozionale di 5€ utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione per un prossimo ordine idoneo su Amazon.it“.

La pagina ufficiale riporta ovviamente Termini e Condizioni della promozione, specificando alcune limitazioni: la più importante di tutte è che l’offerta “è soggetta a una soglia minima di acquisto di 20€“.

Per maggiori dettagli e per scoprire se siete idonei a partecipare alla promozione, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale al seguente link:

5 euro di sconto con Amazon Music

Potete ottenere i 5 euro di sconto oppure, come chi vi scrive, siete già utenti di Amazon Music? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate che l’Amazon Prime Day 2021 si avvicina, vi conviene dunque salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata.