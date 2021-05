Google sta introducendo una modifica all’interfaccia dell’app YouTube che introduce delle informazioni all’interno della visualizzazione espansa nella descrizione dei video.

Quando si espande il pannello per scoprire la descrizione del video sull’app YouTube ora appare un’intestazione che mette in risalto il contatore dei “Mi piace” e delle visualizzazioni, oltre alla data di caricamento effettiva del video.

Questo non sostituisce i contatori tradizionali visibili nell’anteprima principale che rimangono invariati insieme ai pulsanti per like e dislike e quelli per condividere, scaricare e aggiungere il video a una playlist.

Non si tratta di controlli, ma semplicemente di un modo per visualizzare le informazioni chiave durante la lettura della descrizione del video in modalità espansa.

L’app YouTube modifica l’interfaccia espansa con la descrizione dei video

Un aspetto degno di nota è rappresentato dal fatto che il conteggio dei “Non mi piace” non è presente quando si espande la nuova interfaccia utente per la descrizione del video. Il motivo di questa scelta è al momento ignoto, ma è possibile che il team di YouTube non la consideri un’informazione chiave.

La nuova descrizione per i video di YouTube sembrava in fase di test alcune settimane fa, ma ora è ampiamente disponibile per gli utenti dell’app sia su Android che su iOS. La scorsa settimana Google ha dato il via al test della versione aggiornata dell’app YouTube su Android TV.

