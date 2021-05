Ottima occasione per chi vuole fare un po’ di shopping online nel weekend, grazie alla promozione di Samsung che sconta del 15% tutti i prodotti della linea Mobile. Se state cercando un nuovo smartphone, ma anche uno smartphone o un tablet, l’occasione è indubbiamente ghiotta per un risparmio consistente.

Il 15% di sconto sui dispositivi Mobile

È sufficiente inserire i prodotti scelti nel carrello e, prima di procedere al pagamento dell’ordine, inserire il codice sconto SAMSUNGFLASH. In questo modo vedrete il totale scendere del 15%, un’occasione ghiotta sia per chi vuole acquistare un modello di fascia alta sia per chi cerca smartwatch o medio gamma, che non sempre godono di promozioni.

Il codice sconto è valido da oggi e fino a lunedì 31 maggio e, oltre allo sconto del 15% sui dispositivi della linea mobile, permette di ottenere uno sconto del 10% sui prodotti delle categorie AV & TV, Elettrodomestici e Informatica. Va ricordato inoltre che lo sconto non è cumulabile con altri codici o promozioni in vigore, in particolare con il programma Value.

Oltre allo sconto la promo Flash Weekend di Samsung permette di effettuare il pagamento in comode rate a Tasso Zero e di ottenere le spese di spedizione gratuite. Trovate tutte le informazioni cliccando sul banner sottostante, che vi riporterà al sito ufficiale di Samsung.