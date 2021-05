Samsung, dopo avere presentato il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE, in queste ore svela il tablet Android economico Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Caratteristiche Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Con un prezzo di listino di partenza pari ad appena 169 euro per il modello con modulo Wi-Fi, Samsung si posiziona in maniera piuttosto aggressiva all’interno della fascia bassa dei tablet Android. Lo fa scendendo ad alcuni compromessi, com’è ovvio che sia, ma non dal punto di vista della scelta dei materiali. Da questo punto di vista, infatti, ci stupisce positivamente l’implementazione di una scocca in metallo che rende il dispositivo più robusto e anche più appagante da toccare e utilizzare.

L’anima economica del tablet la notiamo fin da subito per via della presenza di un pannello TFT da 8,7 pollici con risoluzione WUXGA+ da 1340 x 800 pixel; non è paragonabile ai display a risoluzione Full HD o superiori, ma è più che decente per guardare occasionalmente qualche contenuto multimediale, a maggior ragione se consideriamo il supporto all’audio Dolby Atmos e gli speaker stereo AKG.

Il processore MediaTek Helio P22T si muove accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio di archiviazione con supporto alla espansione tramite microSD, mentre dal punto di vista fotografico ci si deve accontentare di un sensore principale da 8 MP con autofocus e da una lente da 2 MP frontale. Piuttosto completa la connettività con supporto 4G LTE (opzionale), Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE e GPS/GLONASS.

La batteria è da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W, mentre il sistema operativo è Android 11 con la consueta One UI.

Scheda tecnica

Display TFT da 8,7 pollici con risoluzione WUXGA+ da 1340 × 800 pixel;

processore MediaTek Helio P22T con GPU IMG GE8320 650;

3/4 di RAM con 32/64 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus;

fotocamera frontale da 2 MP;

jack audio da 3.5 mm, speaker Dual Stereo AKG, Dolby Atmos;

4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB Type-C;

dimensioni: 212,5 x 124,7 x 8,0 mm;

peso: 366 grammi (Wi-Fi), 371 grammi (LTE);

batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W;

Android 11 con personalizzazione One UI.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite sarà disponibile a partire dal mese di giugno nelle colorazioni Dark Gray e Silver ai seguenti prezzi:

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi a 169 euro ;

; Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE a 199 euro.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa ai tablet in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori tablet Android del mese.