Samsung Galaxy S21 è uno tra i migliori smartphone Android del 2021, ed è senza ombra di dubbio un dispositivo su cui vale la pena investire se si è alla ricerca di una soluzione al top sotto tutti i punti di vista. In queste ore il più “piccolo” tra gli smartphone della serie Galaxy S21 è disponibile su Amazon a 799 euro, il 9% in meno rispetto il suo prezzo di listino originale.

Un ottimo prezzo per un ottimo smartphone

Samsung Galaxy S21 monta un incredibile display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, refresh rate a 120 Hz, Gorilla Glass 7 e una fotocamera punch hole centrale. Il processore di quest’anno, Exynos 2100, offre un’esperienza utente sempre scattante e priva di lag, merito anche della RAM da 8 GB e una memoria interna veloce da 128 GB.

Il punto forte del dispositivo è ovviamente il comparto fotografico con i tre sensori posteriori, ma non scherza nemmeno l’ottimo lavoro svolto a livello software con la One UI 3.1 basata su Android 11. Questi e tanti altri sono i motivi per cui vi consigliamo di valutare l’acquisto di Samsung Galaxy S21, ma potete leggere o guardare la nostra recensione per scoprire tutti i dettagli sullo smartphone di Samsung.

