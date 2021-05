Samsung ha deciso di mettere mano alla propria applicazione Orologio installata su smartphone e tablet per introdurre due nuove funzioni legate al sonno: bedtime hour e bedtime mode.

Le aspettative attorno ad un’app con funzione di orologio non sono particolarmente elevate, specialmente quando si tratta di quelle preinstallate dai produttori sui propri device. Per questo motivo, quando l’OEM di turno si prende la briga di curarne la parte grafica e di inserire qualche funzione in più, agli utenti fa senz’altro piacere.

Per quanto riguarda Samsung, ci è voluto un bel po’ prima che il produttore sudcoreano si decidesse ma, siccome la One UI 3.1 ha portato anche una maggior cura delle applicazioni proprietarie, è arrivato anche il turno dell’Orologio.

Due novità per l’Orologio di Samsung

Sebbene non si tratti di novità rivoluzionarie, rendono indubbiamente un po’ più smart l’app Orologio preinstallata sui Samsung. Secondo la fonte queste aggiunte sono presenti già da settimane ma, non essendo state annunciate dal produttore, è bene riportarle per gli utenti che non le avessero notate.

In particolare, nella sezione Alarm è presente una nuova tipologia accanto a quelli standard. Al netto delle solite regolazioni – giorni, suoneria, vibrazione attivata/disattivata, snooze –, c’è di nuovo che l’utente può impostare l’ora di andare a letto (bedtime hour) e anche dei promemoria correlati. Il tutto con una UI intuitiva: basta trascinare gli slider circolari per impostare gli orari desiderati per bedtime e wake o toccare uno di quelli impostati.

Il cambiamento maggiore è senza dubbio la nuova bedtime mode che lavora in combinazione con l’ora di andare a letto e, al sopraggiungere della stessa, mette da parte i colori e mostra l’intera UI e le app in scala di grigi. La feature mira, in questo modo, a proteggere gli occhi dell’utente e a migliorare la qualità del sonno. È una sorta di “protezione occhi” potenziata.

Oltre a questo, la bedtime mode silenzia chiamate, notifiche e altri suoni per evitare interruzioni indesiderate.

Per chi se lo stesse domandando, gli screenshot e le registrazioni dello schermo catturati con la modalità bedtime attiva sono comunque a colori.